日ごろなんとなく気になっている身体の症状は、実は重大な病気のサインかもしれません。漫画家・赤夏さんの作品『網膜剥離寸前手術うけた話』では、作者の目の症状に対する実体験が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1.3万のいいねを集めました。【漫画】『網膜剥離寸前手術うけた話』（全編を読む）漫画家である作者は、数年前に隔週連載で無理をして以来、目を使いすぎると片目がひどく痛むようになりまし