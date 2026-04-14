テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーの戸部田誠（てれびのスキマ）が、木曜深夜のテレビ東京で連続放送される挑戦的なドラマ2本の魅力を語る。 【画像】女子高生・あのちゃんが福くんを脅して笑う狂気のマンガを忠実に再現 「鈴木福×あのちゃん」強烈タッグの実写ドラマ 木曜深夜が不穏だ。あの“福くん”が、“あのちゃん