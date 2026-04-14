春から初夏にかけて旬を迎える「ふき」を、甘辛の炒め煮に。白いご飯との相性も◎。お弁当の一品にもぴったりで、あと一品ほしいときにも重宝しますよ。下ごしらえの仕方＆必ずおいしく仕上がるレシピを伝授します！ふきの炒め煮材料（2人分）ふきの茎……150g〈煮汁〉だし汁……大さじ3しょうゆ……大さじ1/2砂糖……小さじ1塩（粒が粗めのもの）……小さじ1と1/2サラダ油……大さじ1/2作り方（1）ふきをゆでるふきはフライパンに