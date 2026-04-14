腎臓の機能低下を知るには、検査項目の何を見るといいか。医師の牧田善二さんは「健康診断や人間ドックで受けることが多い腎臓の検査項目として、尿タンパクや血清クレアチニンがあるが、この数値が正常の範囲内でも、腎臓がまずいことになっているケースは多々ある」という――。※本稿は、牧田善二『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメ