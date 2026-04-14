4月14日 投稿 グラニフは、同社Xにて「僕のヒーローアカデミア」のビジュアルを4月14日に公開した。 当該投稿では同作のキャラクターたちが描かれた白黒の画像が公開。「2026.4.15 0:00」の文字と共に作中にも登場するラテン語のセリフ「PLUS ULTRA（更に向こうへ）」も含まれている。 同ブランドと「僕のヒーローアカデミア」のコラボとして、4月15日0時に何らかの発