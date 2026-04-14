サンディスクは、画材ブランド「クレヨラ（Crayola）」とコラボレーションした「SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブ」を4月14日から発売している。カラフルなクレヨン形のかわいいデザインと最大256GBの容量を兼ね備え、宿題や創作物、写真データの保存を楽しく、分かりやすくサポートする。価格は、サンディスクの公式サイトで4620円。●クレヨンそのもののデザインで持つだけで楽しい同製品は、クレヨンをモチーフに