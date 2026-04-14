Hi-STANDARDの難波章浩が自身のInstagramを更新し、SUPER EIGHTの安田章大と村上信五、バイきんぐの小峠英二との集合ショットを公開した。 【写真】Hi-STANDARDのメンバーとSUPER EIGHTの安田章大と村上信五、バイきんぐの小峠英二の豪華集合ショット ■Hi-STANDARDのライブに安田章大と村上信五が参戦 現在、ツアー『Hi-STANDARD Screaming Newborn Baby Tour』を展開中のHi-STANDARD。4月8日、東京・Spotify O