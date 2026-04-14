Hi-STANDARDの難波章浩が自身のInstagramを更新し、SUPER EIGHTの安田章大と村上信五、バイきんぐの小峠英二との集合ショットを公開した。

【写真】Hi-STANDARDのメンバーとSUPER EIGHTの安田章大と村上信五、バイきんぐの小峠英二の豪華集合ショット

■Hi-STANDARDのライブに安田章大と村上信五が参戦

現在、ツアー『Hi-STANDARD Screaming Newborn Baby Tour』を展開中のHi-STANDARD。4月8日、東京・Spotify O-EASTにて行われた公演に安田と村上、そして小峠が駆けつけた。

難波は「安田くん。村上くん。小峠くん。LIVEに来てくれてありがとー!!」と綴り、豪華な集合ショットを披露。そこには、安田、村上、小峠の3人を囲むように難波、横山健、そして2025年秋に電撃加入した新ドラマ―・ZAXが並ぶ姿が収められている。

続けて難波は「エイトジャム「ハイスタ特集」面白かった～」とコメント。4月12日に放送されたSUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）で、Hi-STANDARD特集が実現。地上波の番組にメンバー3人が揃って出演するのは今回が初という、歴史的な事態に。レジェンドたちの貴重なインタビューが大きな反響を呼んでいた。

SNSには「めっちゃよい笑顔！」「こんなに素敵なお写真見ることが出来るなんて」「とってもいい顔」「ヤスくんが幸せそうで嬉しい」「胸熱」といった声が集まっている。

■写真：Hi-STANDARDのメンバーとSUPER EIGHTの安田章大と村上信五、バイきんぐの小峠英二の豪華集合ショット