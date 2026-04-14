2月6日にカメラがとらえた「クラウドジャガー」のオス。ホンジュラス西部にあるシエラ・デル・メレンドン山脈で目撃されたのは実に10年ぶり/Panthera Honduras（CNN）中米ホンジュラス西部にあるシエラ・デル・メレンドン山脈の高地で、森林に仕掛けたカメラが野生のジャガーの姿をとらえた。同地でジャガーが確認されたのは10年ぶりだった。CNNが独占提供を受けた写真には、高地に生息する「クラウドジャガー」のオス1頭が写って