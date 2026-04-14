天満屋ハピーズ西大寺モール3月5日撮影 岡山市東区西大寺南に2026年秋にグランドオープンする「天満屋ハピーズ西大寺モール」に入る全25テナントが13日、発表されました。 運営する天満屋ストアが公表したもので、ディスカウントストアの「ドン・キホーテ」、イタリアンレストランの「サイゼリヤ」、100円均一ショップの「セリア」のほか、ペットショップやドッグカフェ、トレ