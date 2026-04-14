ますます盛り上がる女子プロレス界で、グラビア出身の美しき"グラレスラー"たちが増えている。2010年頃に活躍した愛川ゆず季はその元祖で、女子プロレス大賞も受賞したレジェンドだ。その愛川が今年1月、13年ぶりの復帰を期間限定ながら果たし、その相手に、デビュー1年の新人を指名し、にわかに注目を集めた。 その新人とは、大人っぽいまなざしとムチムチ健康ボディが魅力の姫ゆりあ。グラビアアイドルから転身し、人気女子