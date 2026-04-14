超カッコいい顔に！ 追加機能も装備された新ハイエーストヨタは、2026年1月13日に商用バン「ハイエース」（バン・ワゴン・コミューター）の一部改良モデルを発表し、2月2日より発売しています。今回の一部改良では、デザインの刷新や装備の充実、そして先進運転支援機能の進化などが行われました。ハイエースは、1967年から販売されている超ロングセラー商用バンです。日本の物流やさまざまなビジネスシーンで活躍してきた