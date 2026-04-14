「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）2位A5 5G(au)（OPPO）3位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位Pixel 9a 128GB(au)（Google）6位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）7位moto g66j 5G（Motorola Mobility）8位mot