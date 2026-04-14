アルゼンチンの英雄的サッカー選手である故ディエゴ・マラドーナ氏の死をめぐる裁判が再開される。『EFE』や『MARCA』が伝えている。2020年に亡くなったマラドーナ氏。最後は自宅で医師や看護師など7名のチームによる医療を施されていたが、十分な注意が払われていなかった疑いがあり、昨年3月に審理が開始されていた。しかし担当裁判官3名のうち1名が裁判所の廊下や自宅のオフィスでドキュメンタリー番組の取材を受けていたことが