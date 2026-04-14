ついに新型「スカイライン」が姿を見せた！日産は2026（令和8）年4月14日、経営や商品戦略に関する新たな長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表しました。これに併せて、新型「スカイライン」の外観の一部を含む、新型モデル3車などの概要を世界初公開しました。【写真ギャラリー】「スカイライン」など日産の新型モデルを写真で見るまず実車が公開となったのは、いずれも新型のSUVです。ミッドサイ