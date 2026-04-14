消防によりますと、きょう午後０時半ごろ山形県南陽市で建物火災が起きているとの通報があり消防が出動しています。 【画像】勢いよく立ちのぼる黒煙 火災が起きているのは南陽市漆山の付近で、近所の人によりますと現場付近では黒煙が上がっているのが確認できるということです。 消防が消火活動に当たっているとみられます。 ■勢いよく立ちのぼる黒煙（画像）