出会いの春。ママ友やPTA、保護者会など、まだ距離のある人たちとのグループトークに、戸惑うこともありますよね。人数が多いと、自分から話すタイミングがつかめず、つい黙ってしまう……そんな経験がある人も多いのでは？無理に気負わなくて大丈夫。第一印象をさりげなく底上げするコツを、声で想いを届けるプロ、ラジオDJ・秀島史香さんに教えていただきました。話すタイミングがつかめず、黙ってしまうときは？「楽しそうに聞