ママ友・PTAの会話が苦手な人必見！ラジオDJが教える【聞き役で好印象】のコツ

出会いの春。ママ友やPTA、保護者会など、まだ距離のある人たちとのグループトークに、戸惑うこともありますよね。人数が多いと、自分から話すタイミングがつかめず、つい黙ってしまう……そんな経験がある人も多いのでは？

無理に気負わなくて大丈夫。第一印象をさりげなく底上げするコツを、声で想いを届けるプロ、ラジオDJ・秀島史香さんに教えていただきました。

話すタイミングがつかめず、黙ってしまうときは？

「楽しそうに聞く人」も、場を盛り上げる重要なポジション！

グループ全員が同じように話す必要はありません。うなずきながら楽しそうに聞くだけでも、場は充分なごみます。会話が途切れたら、「今の話、〇〇さんはどう思います？」とあまり話していない人に振ったり、「それ、さっきの話とつながりますよね」と話の流れを整えるひと言を。主役にならなくても、聞き役や橋渡し役は、重要な存在なのです。

場に関わる方法はいろいろ。自分に合ったスタイルで、会話の時間を楽しんでみてください♪

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）

教えてくれたのは……秀島史香さん

DJ・ナレーター。慶應義塾大学在学中にラジオDJデビュー。「SHONAN by the Sea」（Fm yokohama）などのラジオ番組のほか、テレビ、映画、CMなどのナレーション、機内放送、美術館音声ガイドや執筆活動と幅広く活躍。著書に『なぜか聴きたくなる人の話し方』（朝日新聞出版）など。