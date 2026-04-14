モデルで女優のKoki,（23）が14日、インスタグラムを更新し同日、56歳の誕生日を迎えた母・工藤静香とのツーショットを公開した。英語で「Happy birthday to the best mum in the world」と祝福のメッセージをつづり、24年7月に亡くなった愛犬のヒカルとたわむれる工藤の写真も投稿した。フルート奏者でモデルの姉Cocomi（24）もインスタグラムを更新。「今日はギャルの誕生日です！！いつもてんちー※写真は油絵を描いてる時