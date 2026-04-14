警察によりますと、きのう午後４時３５分ごろ、山形市替所の事業所倉庫内で労災事故がありました。 山形市に住む４６歳の団体職員の男性が薪割り機を使い丸太を薪用に割る作業をしていたところ、右手が薪割り機に挟まれたということです。 近くにいた男性の同僚が１１９番通報しました。 この事故で、男性は右手の中指に全治不詳のケガをしたということです。