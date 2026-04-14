ぷよぷよ35周年を記念したグッズが登場！ダイソーでもさまざまなアイテムが展開されており、今回は気になるステッカーをゲットしてきました。当時ぷよぷよで遊んでいた世代はもちろん、馴染みがない方でもレトロ可愛い！と思える、懐かしのゲーム機風やネオン風のノスタルジックなデザイン♡早速チェックしてみましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レンチキュラーステッカー（ぷよぷよ、B）、ステッカー（ぷよ