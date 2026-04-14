髪をまとめたり、ヘアスタイルのアクセントに便利なシュシュ。でも使わないときに、手首にずっとつけておくのは、作業の邪魔になったり、汚してしまったりします。そこでおすすめなのが、ダイソーの商品！なんとカラビナ付きで、持ち歩きがしやすいんです。しかもデザインは上品で使いやすさ◎。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シュシュチャーム価格：￥110（税込）カラー展開：アイボリー、黒、グレ