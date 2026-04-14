100均に良いの売ってるよ！手首につけっぱなし…から卒業♡普通のとは一味違うシュシュ

髪をまとめたり、ヘアスタイルのアクセントに便利なシュシュ。でも使わないときに、手首にずっとつけておくのは、作業の邪魔になったり、汚してしまったりします。そこでおすすめなのが、ダイソーの商品！なんとカラビナ付きで、持ち歩きがしやすいんです。しかもデザインは上品で使いやすさ◎。早速ご紹介します。

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商品情報

商品名：シュシュチャーム

価格：￥110（税込）

カラー展開：アイボリー、黒、グレー

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573607271136

このカラビナが便利なんです！ダイソーで見つけた『シュシュチャーム』

ダイソーのキーホルダー売り場で、なぜかシュシュを発見！髪の毛をまとめるのに便利なシュシュに、なんとカラビナが付いた『シュシュチャーム』が売られていたんです！

売り場にはアイボリーのほかに、黒とグレーがあり、どれも上品なカラーで、普段使いからオフィスなどでも活躍してくれるデザインです。

カラビナが付いていることで、バッグなどにつけて持ち運ぶことができます。バッグの目印になるだけでなく、髪をまとめたいときにガサゴソ探さずパッと手に取れるのがポイント。

また手首につけておくと、手を洗ったり、料理を食べるときに汚れたりしがちですが、カラビナにサッと戻すことで、汚れ防止に。

また、バッグに常につけておけばヘアゴムを忘れた…というトラブルも未然に防ぐことができますよ！

必要に応じて取り外せる！

シュシュのデザインは非常にシンプルなので、どんなコーディネートやシーンにも使いやすいのがポイント。

シュシュとカラビナは取り外すことができるので、状況に応じて使い分けが可能です。

またカラビナをつける部分に大きなループが付いているので、チャームをつけてアレンジをしても楽しいですよ！

今回はダイソーで購入した『シュシュチャーム』をご紹介しました。1個110円（税込）とお安いので、色違いで買いたくなるアイディア商品。

気になる方は、ぜひ売り場でチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。