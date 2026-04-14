4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』のキャラクターPVが公開された。 参考：目黒蓮が8kgの特殊メイクで躍動！『SAKAMOTO DAYS』アクションメイキングPV第1弾公開 本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!