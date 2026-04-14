大分県産ブランドのサツマイモ「甘太くん」が、大分県農協の不適切な管理で低温障害となり、220トンが出荷できなくなったことがわかりました。 【写真を見る】サツマイモ「甘太くん」220トン変色、出荷取りやめ農協の温度管理ミスで低温障害に大分 「甘太くん」は、JA全農大分県本部のブランドで高い糖度が特徴です。 収穫後、貯蔵庫で40日以上熟成させて甘みを引き出しますが、去年は豊作で臼杵市野津町にある2つの貯蔵庫