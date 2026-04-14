大型で猛烈な台風4号「シンラコウ」は、日本時間の14日(火)夜遅く、サイパン島やテニアン島など北マリアナ諸島を直撃する見込みです。マリアナ諸島方面は甚大な被害が懸念されるため厳重な警戒が必要です。小笠原諸島への直撃はありませんが、17日(金)頃から警報級の高波のおそれがあるため、最新の情報をこまめに確認して下さい。また、西日本・東日本では、明日15日(水)から台風のうねりが入るため船舶など注意が必要です。大型