１４日午前９時３０分ごろ、新発田市黒岩の七葉小学校の向かいにある住宅で火事があり、消防が消火活動を続けています。 消防によりますと、火災現場の近くを通りかかった女性から１１９番通報があったということです。消防車６台と救急車１台など合わせて１０台が出動し消火活動にあたっていますが、午前１１時２０分現在、火はまだ消し止められていません。 ケガ人や逃げ遅れがいないか、警察と消防が確認を進めていま