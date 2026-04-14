ソニーは、空間コンテンツ制作の支援を行なうソリューション群「XYN(ジン)」において、空間キャプチャーソリューションを法人向けに提供する。日本では4月18日から開始し、米国へも順次展開する。 高品質な3DCGアセットを生成し、空間コンテンツとして活用するワークフローをサポート。提供を開始するソフトウェアツールは、空間コンテンツのための撮影を支援するスマー