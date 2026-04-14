19回目の春にして、初めて別の場所での発表となった。何かといえば、マンガ大賞2026の授賞式である。賞の設立以来、有楽町にあるイマジンスタジオで行われるのが常だったが、今年は改装の時期に当たったこともあり、急遽、他の会場を探すことに。その結果、浜離宮朝日ホール・小ホールで開催する運びとなった。会場が変わっても、賞の仕組み自体に変化はない。11人の実行委員が、マンガ好きの自分の友達にそれぞれ声をかけ、選