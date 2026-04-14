14日（火）は西日本では雲が多くなり、西から次第に雨の降る範囲が広がるでしょう。近畿も夜は雨が降りやすくなりそうです。東日本から北日本は晴れる所が多く、春爛漫の陽気となるでしょう。東日本では夜、一部でにわか雨の可能性がありますが、傘は必要ない程度の雨となりそうです。15日（水）は本州南岸付近を進む低気圧や前線の影響で、東日本にも雨の降る範囲が広がります。西日本は中国や四国、近畿を中心に雨が降り、東日本