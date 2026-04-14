警察は14日、建造物侵入と窃盗の疑いで、福島県福島市に住む無職の41歳の男を逮捕しました。 警察によりますと男は、先月6日午前1時ごろ、福島県福島市内のコインランドリーに侵入し、工具を使って両替機をこじ開け、現金およそ16万4000円を盗んだ疑いです。 さらに男は、同じ日の午前3時ごろにも福島市内のコインランドリーに侵入し、同様の手口で両替機をこじ開け、現金およそ40万円を盗んだ疑いが持たれています