北京市亦荘で11日夜から12日未明にかけて、「2026北京亦荘人型ロボット・ハーフマラソン」の総合テストイベントが行われた。サイズもデザインも異なるさまざまなロボットがコースに登場し、そのスピーディーな走りに観衆から大きな歓声が上がった。中国新聞社が伝えた。2025年4月、亦荘では世界初の人型ロボット・ハーフマラソンが開催された。20の人型ロボットチームと9000人以上の市民ランナーが21キロメートルのコースを共に走