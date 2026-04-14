ついに日本で復活！2026年3月5日、ホンダは米国で生産しているアキュラブランドの「インテグラ タイプS」を日本市場に導入し、2026年後半より順次発売することを明らかにしました。かつて日本で一世を風靡した名称の復活というニュースは、瞬く間にクルマ好きの間で広まり、SNSでも多くの意見が交わされています。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「インテグラ」です！ 画像で見る（23枚）インテグラは、1985年に「ク