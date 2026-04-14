◆ 開幕ローテーションから3人目の離脱者ヒューストン・アストロズは現地時間13日、今井達也投手（27）が右腕の疲労により15日間の負傷者リスト（IL）に入ることを発表した。今井は現地10日の敵地マリナーズ戦に先発登板するも、初回に5四死球を与えるなど制球を乱し、わずか一死しか奪えずノックアウト。翌11日に右腕の疲労感を訴えたことで遠征中のチーム本隊から離れ、ヒューストンで精密検査を受けると明かされていた。