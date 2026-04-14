「愛子さま、ようこそ!!」【写真】2024年、お勤めされている日本赤十字社に清楚なスーツ姿で初出社する愛子さま。友人が震災復興のボランティアに参加したことを就職の理由に挙げられたJR福島駅には、天皇、皇后両陛下と愛子さまをひと目見ようと多くの人が詰めかけた。「4月6日から2日間、ご一家は東日本大震災の被災地である福島県を訪問されました。奉迎の列は駅前だけでなく、大通りまで途切れることなく続いていました」(皇