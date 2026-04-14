やらなくてはいけないことがたくさんあるのに、体が動かない。意志が弱いのか、自分がダメなのか――そう自分を責めてしまう人は少なくない。しかし『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）の著者・池田貴将氏は、「行動できないのは意志が弱いせいではない」と語る。今回は池田氏に、「わかっているのにできない」という悩みの正体と、行動できる人に変わる方法について伺った。（取材／ダイ