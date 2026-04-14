ツアーで活躍しているプロたちは誰もが自分のゴルフをよりよいものにしていくためにさまざまなことを考え、走り続けている。どんなことを考え、どのようにゴルフと向き合っているのか。インタビューをとおして、その姿を探っていく。 「試合をするたびに課題が見つかります」 シーズン中は、2024年のプロテストを合格したＪＬＰＧＡ「97期生」の活躍が開幕から続いていたが、ついに昨年６月の「ニチレ