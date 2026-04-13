ガーナ・プレミアリーグ（ガーナ1部）に所属するベレクム・チェルシーのガーナ人FWドミニク・フリンポンが武装強盗グループの襲撃に遭い、20歳で死去した。フランスメディア『AP通信』が訃報を伝えている。事件は今月12日、ベレクム・チェルシーがガーナ南部サムレボイで行われたサマーテックスとの試合から帰路についていた際に発生。同クラブの選手・スタッフを乗せたチームバスが武装強盗グループによって襲撃された。ク