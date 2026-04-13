プレミアリーグ第32節でアーセナルがボーンマスに敗れた。一時は同点に追い付いたが、アレックス・スコットの得点を止められず、1-2の敗戦となった。一方のシティはアウェイでチェルシーと対戦。前半こそノーゴールに終わったが、後半に一挙3得点を奪い、勝ち点3を積み上げた。大きく開いていたアーセナルとシティの差だが、すでに6ポイントにまで縮まっている。『The Athletic』では第32節を終えた段階で、9人のライターが今一度2