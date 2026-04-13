プレミアリーグ第32節でアーセナルがボーンマスに敗れた。一時は同点に追い付いたが、アレックス・スコットの得点を止められず、1-2の敗戦となった。



一方のシティはアウェイでチェルシーと対戦。前半こそノーゴールに終わったが、後半に一挙3得点を奪い、勝ち点3を積み上げた。



大きく開いていたアーセナルとシティの差だが、すでに6ポイントにまで縮まっている。



『The Athletic』では第32節を終えた段階で、9人のライターが今一度25-26シーズンのプレミアリーグはどのクラブが優勝を勝ち取るのか予想している。





アーセナルが敗れ、シティが勝利したという背景事情もあり、9人中7人がシティの逆転優勝を予想した。多くのライターは事前予想としてアーセナルを挙げていたが、今節でシティに鞍替えしている。その理由が第32節前の勝ち点差9だ。シティが追い付くにはアーセナルが勝ち点を落とすことを期待しながら、全勝する必要があった。ただ、それがすぐに実現した。シティはこの好機を逃さす、勝ち点3を獲得。そして、第33節では直接対決が控えている。一方で現時点でアーセナル優勝を推している2人は、直接対決で勝つ、もしくは引き分けで、状況が有利になると考えている。ライターの1人であるセブ・スタッフォード・ブローア氏はシティに以前のような安定感がないと指摘している。今季のタイトルをかけたゲームとなるシティ対アーセナル。シティのホームであるエティハド・スタジアムでの開催となるが、どちらが勝ち点3を積み上げるのだろうか。