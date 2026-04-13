大分県は職員の働き方改革の一環として、13日からフレックスタイム制の本格実施を始めました。 県職員の勤務時間はこれまで午前8時半から午後5時15分まででした。 しかし、それぞれの事情に応じて柔軟に働けるよう2025年9月からフレックスタイム制を試験導入し、概ね好評だったことから13日から本格実施を始めました。 制度では4週間の勤務時間の合計が155時間となるよう、1日の勤務時間を4時間から12時間の範囲で調整できま