セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』マスコットいろいろポーズVer.Vol.2を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』マスコットいろいろポーズVer.Vol.2 登場時期：2026年4月10日より順次サイズ：全長約5×5×10cm種類：全4種（電池切れ、ストレスサーモメーター、片手上げ