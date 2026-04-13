セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 マスコット いろいろポーズVer. Vol.2を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 マスコット いろいろポーズVer. Vol.2

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（電池切れ、ストレスサーモメーター、片手上げ、ハート）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、いろいろなポーズをしている「ベイマックス」のマスコット第2弾が登場！

電池切れやストレスサーモメーターなど、ユニークなポージングの「ベイマックス」が4種類ラインナップされます。

電池切れ

お顔を下に向けて脱力している「ベイマックス」のマスコット。

胸元にあしらわれた電池切れのマークや背中を丸めている姿もポイントです。

ストレスサーモメーター

ボディにストレスサーモメーターのデザインが付いた「ベイマックス」のマスコットも登場。

ストレスを示す、10段階のマークが描かれています。

片手上げ

片手を上げている「ベイマックス」のマスコット。

手を振っているようにも見えてとってもチャーミング！

ハート

真っ赤なハートをギュッと抱きしめている「ベイマックス」のマスコットもラインナップ。

「ベイマックス」の優しさが伝わってくる、ほっこりとするディズニープライズです。

どの姿もかわいくて癒やされる、全4種類のマスコット。

セガプライズの『ベイマックス』 マスコット いろいろポーズVer. Vol.2は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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