電池切れやストレスサーモメーカーなど4種類のマスコット！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』グッズ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 マスコット いろいろポーズVer. Vol.2を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 マスコット いろいろポーズVer. Vol.2
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（電池切れ、ストレスサーモメーター、片手上げ、ハート）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、いろいろなポーズをしている「ベイマックス」のマスコット第2弾が登場！
電池切れやストレスサーモメーターなど、ユニークなポージングの「ベイマックス」が4種類ラインナップされます。
電池切れ
お顔を下に向けて脱力している「ベイマックス」のマスコット。
胸元にあしらわれた電池切れのマークや背中を丸めている姿もポイントです。
ストレスサーモメーター
ボディにストレスサーモメーターのデザインが付いた「ベイマックス」のマスコットも登場。
ストレスを示す、10段階のマークが描かれています。
片手上げ
片手を上げている「ベイマックス」のマスコット。
手を振っているようにも見えてとってもチャーミング！
ハート
真っ赤なハートをギュッと抱きしめている「ベイマックス」のマスコットもラインナップ。
「ベイマックス」の優しさが伝わってくる、ほっこりとするディズニープライズです。
どの姿もかわいくて癒やされる、全4種類のマスコット。
セガプライズの『ベイマックス』 マスコット いろいろポーズVer. Vol.2は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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