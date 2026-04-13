13日午後、京都府南丹市で、子どもの可能性のある遺体が見つかりました。遺体は靴をはいておらず、警察は行方不明になっている男児との関連を調べています。【映像】現場の様子（実際の映像）午後4時45分ごろ、南丹市園部町の山林であおむけの状態で倒れている性別がわからない遺体が見つかりました。遺体は大柄ではなく子どもの可能性があり、服装は濃紺のフリースにベージュの長ズボン、靴は履いていなかったということです