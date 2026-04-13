人気YouTuberのラファエルさんが2026年4月12日にXで、家族YouTuber「破天荒夫婦」が、新幹線のグリーン車内でのトラブルに関する動画に批判が集まり謝罪したことに言及した。破天荒夫婦は、新幹線内で男性が、破天荒夫婦や別の母子を怒鳴っていたとしており、ラファエルさんは「つい先日全く同じことが我が家にもありました」と明かした。破天荒夫婦が謝罪「多くの方に不快な思いを」「破天荒夫婦」をめぐっては、新幹線のグリーン