人気YouTuberのラファエルさんが2026年4月12日にXで、家族YouTuber「破天荒夫婦」が、新幹線のグリーン車内でのトラブルに関する動画に批判が集まり謝罪したことに言及した。破天荒夫婦は、新幹線内で男性が、破天荒夫婦や別の母子を怒鳴っていたとしており、ラファエルさんは「つい先日全く同じことが我が家にもありました」と明かした。

破天荒夫婦が謝罪「多くの方に不快な思いを」

「破天荒夫婦」をめぐっては、新幹線のグリーン車で「普通の声」で子どもと話していたところ、男性から怒鳴られたとして怒りをあらわにする動画がXで拡散。車内での会話や撮影などに対し、批判的な声が寄せられていた。なお、該当動画は13日現在、閲覧できない状態になっている。

「破天荒夫婦」は11日に謝罪動画を公開。「私たちの発言や表現に配慮が足りず、多くの方に不快な思いをさせてしまいました」とした。

そのうえで、今回の件は「動画を撮影している最中に怒鳴られたというものではなく」、新幹線を降りる直前に起きた出来事だったと説明。また、「破天荒夫婦」一家を怒鳴った男性は、別の子連れの母にも怒鳴りつけていたという。「そのお母さんはとても静かにされていて、騒いでいる様子はなく、ただ平謝り」していたと説明。それを見て、「とても心が痛みました」と当時の心境を明かした。

ラファエルさんはXで、「破天荒夫婦」のこのエピソードに対し、「つい先日全く同じことが我が家にもありました」と明かした。

ラファエルさんの返しに男性は「何も言い返せれなく」

ラファエルさんは、怒鳴ってきた男性に対し、「何デシベルまでならいいのかな？」と返したという。男性は、「何も言い返せれなくなってました」（原文ママ）とした。

さらにラファエルさんは、その男性の目の前で自身の子どもに「彼は可哀想な育ち方をした、間違った思想だから気にせず普通に話してていいよ」と話したという。男性は「『もういいです価値観が違うので』とか謎の捨て台詞吐いて、黙り込んでました」とした。

一方、もしも子どもが一緒でなかったら、言い返さず謝罪し、男性に「肩透かし」を食らわせると述べる。

ラファエルさんは、「その人に間違ったまま生きてもらう事で、こちら側の人間の幸福が維持される」ため、「言い返して教えてあげるのは相手の為になる」と主張。そのため、「1番の攻撃は肩透かしですよ」とした。

続く投稿では、「これ、椅子倒す時に一言声かけなくてキレたり、551を隣で食べられて臭いからキレたりしてる奴と同じ」ともしている。

この投稿には、「幼稚な質問だなあ」「まさかの肯定派でびっくりした」「公共交通機関を使う時は周りに配慮しろ」「マナーって知ってる？？？？」といった批判的な声が寄せられている。

また、「炎上狙い？」「炎上に乗っかりw」といった冷ややかな声も寄せられている。