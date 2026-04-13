きのう昼前、山形県大石田町の原野で下草が燃える野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きのう昼前、大石田町今宿にある原野で野火火災がありました。 ７０代の男性が段ボールなどを焼却していたところ、付近の下草に燃え広がったということです。近くで農作業をしていた男性が１１９番通報しました。 消防が消火活動を行い、火は正午ごろに消し止められましたが、下草およそ４３５平方メ&#