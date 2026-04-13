俳優の吉川愛さん（26）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。清楚な純白ドレス姿のオフショットを披露した。ファンミーティングで吉川さんは、「吉川愛ファンミーティング2026東京公演ありがとうございました」「たのしかったね〜」といい、白いドレス姿や全身ショット、黒いドレスのオフショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、半袖の白いドレスを着用。ロングヘアをおろしたスタイルで、白い壁をバッ