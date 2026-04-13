大きなけがを乗り越え、日本最高峰のパラアルペンスキー大会で３位入賞を果たした井上正紀選手がきょう、山形市役所を訪れ、佐藤市長に入賞を報告しました。 【写真を見る】大きなケガを乗り越え...日本最高峰のパラアルペンスキー大会で3位入賞！井上正紀選手が山形市長に入賞報告 パラアルペンスキー選手（県身体障害者スキー協会会長）井上正紀さん「正直びっくりしました。この大会に出場するの