お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子（33）が13日、自身のXを更新。高校に入学したことを報告した。【写真】おなじみのポーズも！33歳・ぱーてぃちゃん信子が高校入学「入学式」と書かれたボードの前に立つ写真を添えて「皆様にご報告？お知らせ？春のお便りでち。この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた。学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかな